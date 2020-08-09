TEKİRDAĞ Şarköy'de zeytinlik alanında yangın
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TEKİRDAĞ Şarköy'de zeytinlik alanında yangın

Şarköy'de zeytinlik alanında yangınTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alandaki otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

09.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:54

Şarköy'de zeytinlik alanında yangın

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alandaki otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölge ile ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı, bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Şarköy'ün Aşağı Kalamış mevkiindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangın kısa sürede zeytin ağaçlarını sardı. Bölgede bulunan vatandaşlar alevlere müdahale ederken, haber verilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerinden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölge ile Aşağı Kalamış ile Uçmakdere arasındaki ormanlık alana doğru ilerlediği belirtildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ Şarköy'de zeytinlik alanında yangın

Kaynak: DHA

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