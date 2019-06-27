TEKİRDAĞ KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Malkara- Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy istikametine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Barış Dinçer(31) yönetimindeki 59 AJ 611 resmi plakalı asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada kamyonlardan biri yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Dinçer, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TIR'ın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yolunda başlatılan yol çalışmasına asfalt götürdüğü öğrenildi. Kısmen trafiğe kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA