Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğuna neden oldu.

Tatilciler gün boyunca, Tekirdağ-İstanbul yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam etti.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun bugün ve hafta sonu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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