Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) - Haberler

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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2)

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2)

2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİLYoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da, Saray'ın ardından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de eğitim-öğretime ara verildi.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da, Saray'ın ardından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de eğitim-öğretime ara verildi. Kapaklı'da bugün, Çerkezköy'de ise bugün ve yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Çerkezköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den aldığımız son verilerin değerlendirilmesi sonucu bugün öğleden sonra ve yarın 11.03. 2022 tarihinde cuma günü ilçemiz genelindeki  bütün okullarımızda 1 buçuk gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur" denildi.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, okullar, kar, Güncel, Haberler

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