Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Haberler
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı, Şafak Taşoyar - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde dün geceden beri kar yağışı etkili oluyor.

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde dün geceden beri kar yağışı etkili oluyor. Saray ilçesinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aşarken, ekipler yollarda kar küreme çalışması yapıyor.

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kesiminde dün gece başlayan kar yağışı gündüz saatlerinde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimi aştı. Kar nedeniyle Saray-Vize kara yolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin kara hazırlıksız yakalandığı ve zor anlar yaşadığı bölgede karayolları, AFAD ve belediye ekipleri araçtakilere yardımcı olup, araçlarını bırakanları güvenli yere götürdü. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede köylüler de kendi imkanlarıyla evlerinin önleri ve yolları temizledi.


Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel

Tekirdağ, Saray, Vize, kar, Güncel, Haber

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