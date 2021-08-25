Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Doğal güzellikleri ve temiz deniz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, yerli ve yabancı çok sayıda turistin tercihi oldu.

Doğal güzellikleri ve temiz deniz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, yerli ve yabancı çok sayıda turistin tercihi oldu.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlar ile kamp ve karavan turizmini sevenlerin ilgisini çeken Şarköy, temiz plajlarıyla da tatilcileri cezbediyor.

İlçede bulunan 6 mavi bayraklı plaj, "deniz, kum, güneş" üçlemesinin keyfini çıkarmak isteyen tatilcileri ağırlıyor.

Yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü ve ekoturizm imkanları da sunan Şarköy'de ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

"Mavi bayraklı plajlar tatilciler için öncelik oluyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarının kent turizmine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Şarköy ilçesindeki plajların her yıl çok sayıda tatilciyi bölgeye çektiğini belirten Hacıoğlu, "Yaz aylarında ilçenin nüfusu 3'e, 4'e katlanıyor. Aranan turizm özelliklerinin Şarköy'de bütünleştiğini görmek mümkün. Mavi bayraklı plajlar tatilciler için öncelik oluyor. Mavi bayraklı plaj demek, cankurtaranı var demek, temizliği yapılan, güzel hizmet sunulan, denizin temiz olması demek. Zaten bütün bu özellikleri bir arada bulundurduğu için plajlar mavi bayrak alıyor." dedi.

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de yeşil ve mavinin buluştuğu Şarköy ilçesinin tatilcilerin gözde yerlerinden olduğunu ifade etti.

Plajlarda tatilcilere iyi hizmet verildiğini anlatan Keresteci, "Özellikle pandemi sürecinde insanların en çok tercih ettikleri yer arasında ilçemiz vardı. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen, sakinlik isteyen insanlar buraya geldi. Yeşil ve mavinin tadını çıkartmak isteyen herkesi ilçemize bekleriz." diye konuştu.

Tatilini Şarköy'de geçiren Cüneyt Camgöz de temizliği tescilli plajları dolayısıyla Şarköy'ü tercih ettiğini belirterek, "Buraya tatile geldiğim zaman denizin, yeşilin tadını doya doya çıkarıyorum. Ayrıca yamaç paraşütü ve rüzgar sörfü yapma imkanı da var. Herkese tatil için Şarköy'ü öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor
Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor
Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor
Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Arda Güler Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:48:29. #1.16#

title