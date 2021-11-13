Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yılı Münasebetiyle Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tören; Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Tarihi Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi;

Tekirdağ ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimin emsalsiz fedakarlıkları, azız Milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadım medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla, istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Tekirdağ'ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından Tören Şeref Defterini imzalayan Vali Yıldırım şu ifadeleri kullandı; Kurtuluş savaşı yıllarında ülkemizin her yerinde onurlu mücadeleler verilmiş, şanlı destanlar yazılmıştır. Milli Mücadele döneminde Milletimiz; varını, yoğunu ortaya koyup, her türlü fedakarlığı yaparak vatan savunmasında mücadele etmiştir.

Türlü zorluklar içerisinde yürütülen bu mücadele Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanmıştır.

Kazanılan bu şanlı zaferler sayesinde işgal altındaki diğer topraklarımız da kurtarılmıştır. Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de üç Kemaller diyarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yahya Kemal Beyatlı'nın, Namık Kemal'in diyarı Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızdır.

Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Milli dayanışma ve sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır. Ne mutlu ki, geçen yüzyılımızın başında İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandıran Milletimiz, bugün de el ele vererek İstikbal Mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Bu anlamlı günde, başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Tekirdağ'ımızın Kurtuluş Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Çelenk Sunma Töreni, Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Ekibi'nin halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Törene; Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Başsavcı Soner Gül, il protokolü, askeri erkan, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz ile vatandaşlar katıldı.

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