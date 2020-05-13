Tekirdağ iftar saati: 13 Mayıs 2020 Çarşamba Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Tekirdağ iftar saati: 13 Mayıs 2020 Çarşamba Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Tekirdağ'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 20. gününde Tekirdağ iftar saati sorgulanmaya başladı. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 13 Mayıs Çarşamba günü Tekirdağ iftar saati kaç? Tekirdağ iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Tekirdağ iftar saatleri...

Tekirdağ iftar saati: 13 Mayıs 2020 Çarşamba Tekirdağ İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
13.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:00

Ramazan ayının yirminci günü nedeniyle Tekirdağ halkı, imsak vakti 04:02'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Tekirdağ iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 13 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Tekirdağ iftar saati kaçta? İşte, Tekirdağ iftar vakti:

13 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:26

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

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