TEKİRDAĞ Fuardaki güzellik yarışmasına getirilen ineğin kaçması heyecan yarattı Fuardaki güzellik yarışmasına getirilen ineğin kaçması heyecan yarattıTEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Holstein cinsi inek güzellik yarışması' gerçekleştirildi.

Fuardaki güzellik yarışmasına getirilen ineğin kaçması heyecan yarattı

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Holstein cinsi inek güzellik yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmaya getirilen bir inek, kamyonetten indirildiği sırada kaçarak fuar alanında heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'ndaki etkinlikler bugün 'Holstein cinsi inek güzellik yarışması' ile sürdü. Yarışma öncesinde konuşan Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, yarışmanın geleneksel hale geldiğini ve bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, Bu yarışmayı düzenlememizin amacı kaliteli, iyi ırklar yetiştiren üyelerimizi ödüllendirmek ve onları teşvik etmek. Tekirdağ yetiştiricileri olarak, yetiştirdiğimiz hayvanlarda iddialıyız. Şu anda Türkiye'nin en iyi ırk hayvanlarının ilimizde yetiştirildiğini iddia ediyoruz. Bu yarışmayı da bunu tanıtmak ve bunu gündeme getirmek için yapıyoruz. Hayvanlarımız ön elemeden geçtiler. Buraya gelen hayvanlar bizim için finalistler. Buraya gelen hayvanlar 14 kategoride değerlendirmeye alınıyorlar. Birinci olan ineğin sahibi ödül olarak Almanya fuar gezisine katılırken, dereceye giren diğer ineklerin sahiplerine birlik ve sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller verilecek dedi.

KAÇAN İNEK HEYECAN YARATTI

Yarışma öncesinde inekler kamyonetlerle fuar alanına taşındı. Güzellik yarışmasına getirilen ineklerden biri kamyonetten indirildiği sırada kaçarak ortalığı birbirine kattı. Fuar alanına giren inek, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kısa süre yaşanan arbede sonucunda 5-6 kişinin uğraşları sonucunu yakalanıp güzellik yarışmasına getirildi. Kaçan inek yarışma dışında bırakılırken, 9 inek jüri üyeleri tarafından, yapısı, ayak yapısı, vücut yapısı gibi 14 kategoride değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Emre Nazlı'ya ait inek birinci, Sait Çakır'a ait inek ikinciliği alırken, Fikret Mercan'ın ineği ise 3'üncü oldu.

Kaynak: DHA