Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi Açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen, Dimitrios Mavridis'in koleksiyonunda yer alan bin 500 fotoğrafın sergilendiği "Tekirdağ Fotoğrafları Sergisi"nin açılışı törenle gerçekleşti.

Müze haline getirilen Tekirdağ'daki evde mübadele öncesi yaşayan Dimitrios Mavridis'ın 60 yıldır biriktirdiği bin 500 kadar Tekirdağ fotoğraflarının sergilendiği müzenin açılışında Dimitrios Mavridis ve ailesi, Yunanistan'ın AB Parlamento Milletvekili Miltiadis Kyrkos, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, Türk ve Yunan milli marşları okunması ile başlayan törende tarihi binanın müzeye dönüşme hikayesi katılımcılara anlatıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, törendeki konuşmasında, Mavridis ile aynı evde büyüdüklerini söyledi.

Mavridis ile "aynı evin çocukları",olduklarını ifade eden Eşkinat, "Bu ev Mavridis ailesinin 1914 yılında yaptırdığı ve 1922 yılında mübadele ile ayrılmak zorunda kaldığı çok özel bir ev. Aynı şekilde benim ailem de kendi topraklarından ayrılıp Türkiye'ye geldiğinde yerleştirildiği ev burası ve biz bugün müzemizi özellikle açmak istedik. Çünkü Dimitrios Mavridis'e doğum günü hediyesi vermek istedik." dedi.



Dimitrios Mavridis da Tekirdağ'da kendisini yurdunda, evinde gibi hissettiğini belirtti.



Tekirdağ'ı ilgisinin çok küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başladığını belirten Mavridis, şunları söyledi:

"Çok küçük yaşlardan beri Tekirdağ için hikayeler dinlemekteydim. Bu bilmediğim yer için zihnimde romantik bir resim canlandırmıştım. Babamın hasretini çektiği bu yerin değerinin farkına vardım ve zihnimde cennet gibi bir yer oluşturdum. Tekirdağ'ın geçmişini ve güncel halini öğrenmek için yoğun bir istek duymaktaydım. 60 yıl önce Atina ve İstanbul'daki fotoğrafçılardan Tekirdağ'ın fotoğraflarını biriktirmeye başladım. Böylece 20. yüzyılın başındaki Tekirdağ'a ait neredeyse tüm fotoğrafları topladım ve babamın o dönemde yaşadığı evi didik didik aradım. 1912 yılında dedem tarafından inşa edilmiş evimiz hayallerimin ve araştırmalarımın ilk sırasında yer alıyordu." diye konuştu.



Müze haline dönüştürülen evi dedesinin inşa ettiğini aktaran Mavridis, şöyle devam etti:

"Sahip olduğum koleksiyonu insanlıktan mahrum bırakmak istemiyordum. Bu sebeple Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin başkanı bireysel çabalarıyla beni bulduğunda bana böyle bir onur yaşattığı için hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Ayrıca fotoğraf müzesi olarak dedemin inşa ettirdiği, babamın doğduğu ve saygıdeğer belediye başkanı Ekrem Eşkinat'ın da uzun yıllar yaşadığı bu eski evi müzeye dönüştürdüğü için çok teşekkür ederim. İşte bu nedenle de koleksiyonumu Süleymanpaşa Belediyesine armağan ettim. Çünkü bu fotoğraflar oraya ait. Bu müze sembolik bir anlam taşısa da kültürleri yakınlaştırmak için önemli bir yere sahip olacak."

Konuşmaların ardından Ekrem Eşkinat, Dimitrios Mavridis, AB Parlamento Milletvekili Miltiadis Kyrkos, tarihi fotoğrafların bulunması ve müzenin açılışına katkı veren Eyüp Ataman ve Orhan Çebi'ye plaket verdi.



Daha sonra protokol üyeleri birlikte müzeyi gezdi.