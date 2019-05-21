Evi Yanan Yaşlı Adam, İtfaiye Ekiplerinin Çalışmalarını Gözyaşları İçerisinde İzledi
Tekirdağ'da bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek izledi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı iki ayrı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü.
ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE EVLERİ SARDI
Malkara'nın kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Anlar'ın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 saman balyası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Balyaların alevi rüzgarın da etkisiyle yan tarafında bulunan Ahmet Dallı'ya ait tek katlı iki eve sıçradı. Ev sahibi Dallı ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine giden Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.
YAŞLI ADAM, İTFAİYE EKİPLERİNİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ
Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü. Baygınlık geçiren Dallı'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangında 2 ev ile yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.
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ah amcam. kıyamam o güzel. yüreğine. . göz yaşlarına. şükür canın sağ. ALLAH YARDIMCIN OLSUN İNŞALLAH.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Belediyenin yardım eli uzatması lazım.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sabır be amcam. Allah herşeyi bir yoluna koyar hayırlısıyla Büyük geçmiş olsunCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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BAZI SİYASETCİLER İKTİDARDA KALMAK UĞRUNA TIPKI 12 EYLÜL ÖNCESİNE BENZER ŞEKİLDE BİRBİRİMİZE DÜŞMAN ETMEYE ÇALIŞIYOR BUNDAN HİÇ BİR KESİM KARLI ÇIKMAZ AYNI BATAKLIĞA SAPLANIRIZ EĞER BİZ BİR OLURSAK BAŞIMIZA GELEN FELAKETLERDE ARAMIZDA MİLLET OLARAK TOPLAYACAĞIMIZ . . . . BİR BARDAK ÇAY PARASI BİLE . . . . . . ONLARCA İNSANIMIZIN HAYATINI KURTARIR YETERKİ YARDIMLARI SAHİPLERİNE ULAŞSIN İSRAFKAR HARAMZADELERİN ELİNE GEÇMESİN YOKSA BU PARALARLA MİLLETE KARNINIZI DOYURDUK DİYE HAVA ATAR BU DENSİZLERCevap Yaz 3 Yayından Kaldır