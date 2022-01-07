Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi - Haberler
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Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi

Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Kaptan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi, Suriye'ye yardım için 4 tır un gönderdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Kaptan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi, Suriye'ye yardım için 4 tır un gönderdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreni öncesi yaptığı konuşmada, yardımlarından dolayı Çebi'ye teşekkür etti.

Hayır işleri sayesinde insanların sevineceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yaşar Kaptan amcamızın kendi gönlünden kopmuş, Suriye'deki kamplarda bulunan vatandaşlara 100 ton un gönderiyor. Geçen yıl da yine o kadar göndermişti. Allah nasip ederse hep birlikte inşallah insanlar sıcak ekmek yiyecekler, aç kalmayacaklar. Yaşar Kaptan amcamızın bu hayrından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Bu soğuk havalarda oradaki çocukları kimse unutmasın."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi ise yardımlara devam edeceklerini, gelecek yıl Azerbaycan'a 100 ton un göndereceklerini söyledi.

Törene Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Martaş Limanı Genel Müdürü Orhan Çebi de katıldı.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi

Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi

Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi

Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un gönderildi

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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