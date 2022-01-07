TEKİRDAĞ'DAN SURİYE'DE KAMPLARDA KALANLARA 100 TON UN YARDIMI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğlisi ilçesinde iş insanı Yaşar Kaptan Çebi tarafından Suriye'deki kamplarda yaşayan insanlara verilmek üzere 100 ton un gönderildi.

Suriye'deki kamplarda barınan insanlara 100 ton un yardımının gönderilmesi için yapılan etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Hikmet Ata, iş insanı Yaşar Kaptan Çebi ile davetliler katıldı. Vali Aziz Yıldırım, hayır sever Yaşar Kaptan Çebi'ye teşekkür ederek, Yaşar Kaptan amcamızın kendi gönlünden kopmuş ve Suriye'deki kamplarda bulunan vatandaşlara 100 ton un gönderiyor. Geçen yılda yine o kadar göndermişti. Allah nasip ederse hep birlikte inşallah insanlar sıcak ekmek yiyecekler. İnsanlar aç kalmayacak. Yaşar Kaptan amcamızın bu hayrından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Rabbim bütün hayırseverlerden razı olsun. Yaşar amcamızın yapmış olduğu bu hareketler diğerlerine de örnek olsun. Bu soğuk havalarda, oradaki çocukları da kimse unutmasın. Onlara yardım yapmaya da devam edelim diye ümit ediyoruz dedi. Yaşar Kaptan Çebi ise, yardımların devam edeceğini söyledi. Daha sonra 4 TIR'a yüklenen unlar Suriye'ye yola çıkarıldı.