Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağspor Kulübü Başkanı Zeki Sezer ve yönetim kurulu üyeleri Namık Kemal Üniversitesi stadyumunda incelemelerde bulundu.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan Sezer ve beraberindeki heyete, rektör yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz eşlik etti.



Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette 4 bin seyirci kapasiteli tribün, sentetik atletizm pisti ve futbol sahasına sahip stadyumla ilgili aldıkları bilgi ve incelemelerden memnuniyetlerini ifade eden kulüp yetkilileri, gelecekteki işbirliklerinin değerlendirileceğini belirtti.



Başkan Albayrak'tan esnaf ziyareti



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Süleymanpaşa çarşı esnafı ile sohbet eden ve talepleri dinleyen Başkan Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile birlikte esnafa bol kazançlar temennisinde bulunduğu ifade edildi.



Başkan Albayrak, belediye olarak çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.



Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşu



Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü düzenleyeceği törenle kutlamaya hazırlanıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da sahildeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve Anıt Pano açılışı ile başlayacağı bildirildi.



Sahildeki törenin ardından Büyükşehir Kent Konseyi binasında Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşu ile ilgili bir panel düzenleneceği kaydedildi.



AFAD'dan farkındalık eğitimi



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, farkındalık eğitimi ve tatbikatın gerçekleştirildiği etkinlikte afet türleri, afetin etkileri ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.



Ayrıca eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildiği kaydedildi.