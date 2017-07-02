Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde hazırlanan ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Yayla Şenlikleri'nin ikinci gününde sanatçı Belkıs Akkale konser verdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikler kapsamında Karadeniz müziğinin önemli müzisyenlerinin çaldığı kemençe ezgileri eşliğinde horonlar tepildi, yöresel lezzetler sunuldu.



Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale de organizasyon kapsamında şenlik alanını dolduran binlerce kişi ile türkülerini seslendirdi.



Kumbağ Halk Plajı açıldı



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Kumbağ Halk Plajı'nın açılışını yaptı.



Açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 4 yeni halk plajını daha açacaklarını belirterek, "Bu açtığımız ilk halk plajı. Daha açacağımız 4 plaj var. Bu seri devam edecek. Bu kumsalların halkın olduğunun ve tamamen halkın kullanımına ait olduğunu dönem sonuna kadar herkese göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.