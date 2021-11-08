Çorlu Belediyesi öğrencilere yönelik "Sıfır Atık" eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı yazılı açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan eğitimlerin Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında olduğunu belirtti.

Çetin, uzman personel tarafından verilen eğitimlerin süreceğini kaydetti.

Çetin, temiz bir çevrede yaşamak, çevreyi koruyarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Geri Dönüşüm başta olmak üzere atıklar konusunda çok fazla duyarlı olunması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Uygulama Planı ile hem israfı önlemiş olacağız hem de kaynaklarımızı çok daha verimli kullanacağız. Atıkların kaynağı olan evlerimiz ve iş yerlerimiz gibi yaşam alanlarımızda ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlanması hem çevre hem de ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir yere sahip.

Çorlu Belediyesi olarak kentimizde başlattığımız 'Sıfır Atık' uygulamaları ile çevremize, ülke ekonomimize önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bir yandan da geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Atık konusunda bölgemizde örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koymayı sürdüreceğiz."

"Benim Çevrem, Benim Ağacım" Projesi

Marmaraereğlisi Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde "Benim çevrem, benim ağacım" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan projenin iki aşamadan oluştuğunu söyledi.

Proje kapsamında ilçede bulunan okullarda çevre bilincini aşılamak ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verildiğini belirten Ata, okullarda verilen eğitimlere kendisinin de katılarak, çocuklara fidan ve tohumlu kalem gibi çeşitli hediyeler dağıttıklarını kaydetti.

Ata, projenin ikinci aşamasında ise perşembe günü fidan dikme etkinliği ile öğrencilerin isimlerinin etiketlenmiş olduğu fidanları toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

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