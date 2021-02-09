Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattını sağlayan 2 demir direk devrildi çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattını sağlayan 2 demir direk devrildi çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Malkara'da kuvvetli fırtına etkili oldu. Malkara Küçük Sanayi Sitesi yolunda 20 metre uzunluğunda 2 yüksek gerilim hattından biri hurdaya çıkarılan kamyonun üzerine diğeri de tarlaya devrildi.

Bölgeye giden TREDAŞ ekipleri elektriği keserek, arıza çalışması başlattı.

Öte yandan direklerin yıkılması sonucu Küçük Sanayi Sitesi yolunda elektrik tellerinin yolda tehlike arz ettiği gerekçesiyle Camiatik Mahallesi, Fethiye Özver Caddesi trafiğe kapatıldı.

Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İlçede fırtınanın ardından yağmurla birlikte dolu etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren ve büyük taneli olan dolu bazı vatandaşları korkuttu.

-NKÜ Tekirdağspor'un performans ölçümleri gerçekleştirildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SBUAM) Müdürlüğü tarafından Tekirdağspor Kadın Hentbol Takımına performans ölçümleri gerçekleştirildi.

SBUAM Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı tarafından planlanan testler, sporcuların performanslarını belirlemek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldı.

Doç. Dr. Canlı, spor bilimleri uygulama ve araştırma merkezi, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in destekleri ile ulusal çapta organize ettiği sertifika programları, seminerler, projeler ve eğitimler ile gerek üniversite gerekse Tekirdağ'ın tanıtımını başarılı bir şekilde yaptığını ifade etti.

-Geçici Hayvan Bakımevi dezenfekte edildi

Süleymanpaşa Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi dezenfekte edildi.

Geçici Hayvan Bakımevi, hem bakımı süren sokak hayvanlarının hem de çalışanların ve ziyaretçilerin salgın riskinden korunmaları amacıyla düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, Geçici Bakımevi idari binası, ameliyathane, genel alanlar ve hayvanların barındığı alanlar ilaçlanarak virüs bulaşma riski bertaraf edildi.

Dezenfeksiyon çalışmaları salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar düzenli olarak sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral