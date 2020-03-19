Tekirdağ'dan kısa kısa Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği Doğan Durmaz ve beraberindeki heyet, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti.

Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği Doğan Durmaz ve beraberindeki heyet, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Taşçı'nın çalışmalar ve ilçe hakkında Durmaz ile bir süre görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Taşçı'nın ziyaretten memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Saray'da koronavirüs tedbirleri

Saray ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki toplu taşıma araçlarının ve umuma açık yerlerin dezenfekte edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki marketlerin denetlendiği, kapalı tutulması gereken kahvehane, kafe ve benzeri yerlerden açık olanlara cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA