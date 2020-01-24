24.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:48

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Ata, burada yaptığı konuşmada, şehrin önemli dinamiklerinden olan üniversitenin daha da büyüyerek kenti de büyüteceğine inandığını belirtti.



Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere güzel bir öğrenim vermeyi hedeflerken, şehre ve bölgeye de katkı sunma gayretinde olduklarını kaydetti.

Kapaklı'da ayakkabı boyacıları lostra salonunun açılmasını istiyor

Kapaklı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan boyacılar, Kapaklı Belediyesi tarafından yaptırılan ve daha sonra kapatılan lostra salonlarının yeniden açılmasını talep etti.

Boyacılar soğuk havalarda salonun çevresinde kurdukları tezgahta ayakkabı boyamaya çalışıyor.



Boyacı Kemal Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır boyacılık yaptığını ifade ederek, "2 sene önce bu salon yapıldı. Burada ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Fakat geçtiğimiz günlerde lostra salonu içerisinde yaşanan olaylar sonrasında kapatıldı. Biz de soğuk havalarda ekmek paramızı dışarı da kazanmaya çalışıyoruz. Salonumuza yeniden gitmek istiyoruz." dedi.



Çerkezköy'de "Objektif Testler Eğitimi" projesi

Çerkezköy Rehberlik ve Araştırma Merkezinin erken tanı ve doğru değerlendirme konusunda yetkinliğini arttırmak amacıyla hazırlanan "Objektif Testler Eğitimi" projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazandı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, projeyle erken tanı ve doğru değerlendirme konusunda yetkinliğin artacağını beklediklerini ifade ederek "Teknik destek sonrasında personelimiz çocuk ya da yetişkin danışanları öznel yargılardan uzak, nesnel yargılar ön planda olacak şekilde psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi kazanacaklardır. Bu kapsamda edinilen yeterlilik ile bireyi tanımak, yetenekleri ve performansı hakkında bilgi vermek ve onun gelişmeye ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek o alanlarda çalışmalar, planlamalar yapmaları sağlanacaktır." dedi.

Kaynak: AA