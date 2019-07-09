Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Özcan'a bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin üniversite ve şehir iş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü, şehir ile iç içe olan örnek bir eğitim kurumu noktasına getirmek için hız kaybetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Denize girilmesi sakıncalıdır"

Çorlu Kaymakamlığınca Ergene Derin Deniz Deşarj şantiyesinin bulunduğu Yenice Mahallesi'nde denize girmenin sakıncalı olduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada şantiyenin bulunduğu alanın tehlikeli olduğu ve denize girilmesinin uygun olmadığı belirtildi.

Açıklamada bölgede emniyet şeridi ve cankurtaranın da olmadığına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 'Deniz ve Plajlarda Yaz Mevsiminde Alınacak Tedbirler' kapsamında alınan karar gereğince Çorlu İlçesinin denize kıyısı olan sahil şeridinin yalnızca Yenice Mahallesi sınırları içerinde 2.7 kilometrelik alanı kapsadığı, bu alan içerisinde Şerefli mevkiinde bulunan derin deşarj tesisinin bulunduğu alanın kontrolsüz olması nedeniyle (emniyet şeridi, cankurtaran vb. bulunmadığından) 'Denize girilmesi sakıncalıdır' kararı verilmiştir."

Kaynak: AA