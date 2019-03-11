Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Süleymanpaşa Kaymakamlığı tarafından güvenlik toplantısı düzenlendi.

Karabezirgan Mahallesi'nde Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Uğur Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Aytekin Uluhan, İlçe Müftüsü Ayhan Okur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk İşcan ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Yurt, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm kurumların vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini ve problemlerin oluştuğu bölgeye ivedilikle müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu düzeninin bozulmaması, asayişin sağlanması ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması için tüm kurumların 24 saat göreve hazır olduğunu kaydetti.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Şahin'e başarı dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Rektör Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA