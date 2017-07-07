Tekirdağ'daki Ölümlü Trafik Kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Omurtak Caddesi Lale Sokak'ta meydana gelen ve İlker İlhan'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan taksi şoförü Erkan Bebe ile motosiklet sürücüsü Alper Şen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Bebe ve Şen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.