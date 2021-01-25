Tekirdağ'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
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Tekirdağ'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

25.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:18
Tekirdağ'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan Y.Ö. (22), yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan Y.Ö, 112 Acil Servis ekibince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaat işçisi, müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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