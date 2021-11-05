Tekirdağ'da yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takılan kişi kurtarıldı - Haberler
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Tekirdağ'da yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takılan kişi kurtarıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takılan kişi kurtarıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, atlayış sırasında yamaç paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu pilot yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, atlayış sırasında yamaç paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu pilot yaralandı.

İstanbul'dan eğitim uçuşu için Uçmakdere Mahallesi'ne gelen Serkan Kılıç, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için 600 metre yüksekliğindeki piste çıktı.

Uçuş için hazırlıklarını tamamlayan Kılıç, atlayıştan kısa süre sonra kontrolsüz şekilde havalanarak elektrik tellerine takıldı.

Kılıç'ın tellerde asılı kaldığını gören bir motosiklet sürücüsü durumu paraşüt pilotlarına bildirdi.

Bölgede bulunan yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesi sonucu tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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