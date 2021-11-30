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Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi Yağmur caddeleri göle çevirdi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan yağmur kısa sürede caddelerde su birikintilerine sebep oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi

Yağmur caddeleri göle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan yağmur kısa sürede caddelerde su birikintilerine sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağmur, şiddetli lodos ve fırtına uyarısı verdiği şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyarıların ardından sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde caddelerde su birikintileri oluştu. Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu.

Kısa süreli sağanak yağmurda bir anda suyla dolan caddelerden geçmek durumunda kalan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Caddelerin ve kaldırımların bir bölümünün suyla kaplanması yayalara da zorluk yaşattı.

Tekirdağ il genelinde şiddetli lodos, fırtına ve sağanak yağmur tehlikesi nedeniyle 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlüğüne Tekirdağ Valiliği kararı ile il genelindeki tüm okullar bir günlüğüne tatil edilmiş, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ile engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedilmişti.

Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi

Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi

Tekirdağ'da yağmur caddeleri göle çevirdi

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İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Son Dakika Haberleri

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