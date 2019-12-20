Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet A'nın (47) kullandığı 17 AF 487 plakalı otomobil, D-110 kara yolunun Alaybey Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki yön tabelasına çarpıp yağmur suyu toplama kanalına düştü.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Çiğdem A. (46), sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.