Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:04
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet A'nın (47) kullandığı 17 AF 487 plakalı otomobil, D-110 kara yolunun Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki yön tabelasına çarpıp yağmur suyu toplama kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Çiğdem A. (46), sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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