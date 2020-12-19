Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

19.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:45
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Yaya ağır yaralanırken, bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edirne yönünden gelerek Çorlu istikametine giden Kadri Yaman idaresindeki 35 ANT 562 plakalı motosiklet çalıştığı iş yerinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul (45) adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile Özkul ağır yaralanırken motosikletin üzerinden fırlayarak bariyere çarpan sürücü Kadri Yaman kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadını ambulansla Çorlu Devlet Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücü Kadri Yaman'ın cansız bedeni de Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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