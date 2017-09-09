Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde M.B.A.'nın kullandığı motosiklet, akaryakıt istasyonundan çıkan İ.Y. idaresindeki traktörle çarpıştıktan sonra devrildi.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.B.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ