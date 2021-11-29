Tekirdağ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kentte sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Bülent Kaçar, AA muhabirine, arabasının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.

Sağanağın yer yer devam ettiği kentte hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.

Sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet