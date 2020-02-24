Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:32
Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde S. ile oğlu A.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.S, babası İbrahim Halil S'yi bıçakladı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Halil S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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