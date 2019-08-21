21.08.2019 17:39

Tekirdağ'da tarlayı kazıp define aradılar

Tekirdağ'ın Malkara İlçesine bağlı Ballı mahallesinde defineciler 'Tümülüs' sanıp kazdıkları tarlada define aradı. Yaklaşık 10 metre derin kazılan tarlada, yetkililer çalışma başlattı.

Ballı Mahallesi Karakoltepe Mevkiinde topraktan oluşan tepeyi, Tümülüs'e benzettiği tahmin edilen defineciler tepeyi 10 metre derinliğe kadar kazı yaparak define aradığı tahmin ediliyor. Yapılan kazıyı görenler çevrede kaçak kazıda kullanılan kazma-kürek bazı ekipmanlar buldu. Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu belirten Ballıköy eski muhtarı Şerif Aydın (72), Burası Ballıköy hudutları karakol tepe mevki. Köyümüze 3 Kilometre mesafede bir tarla. Buraya defineciler gelip kazmışlar. Ama hazineyi bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Defineciler uzun süre burada profesyonelce çalışmışlar. Ama köyümüze hiç çalışma sesleri gelmedi. Bizde kimler çalışmış, kimler kazmış kimseyi görmedik. Adamlar 10 metre derinlikte çukur kazmış. Her yer su şişesi, eldiven dolu. Benim anlamadığım burası her yer taş. Taşın içinde hazinenin ne işi var ki. Ne aramışlar taşların içinde. Nasıl kazmışlar kaç kişi kazmışlar bilemiyoruz. Tek bildiğimiz ve gördüğümüz bayağı derin bir çukur kazıp hazine aramışlar. dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA