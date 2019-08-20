Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

20.08.2019 08:36

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 17 sikke, 44 eski madeni para ve silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 100. Yıl Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu ve bunların satışının yapılacağı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 17 sikke, 44 eski madeni para, ruhsatsız tabanca, buna ait 38 fişek, dedektör, toprak altında metal aramaya yarayan 2 bakır tel, 7 metal çubuk ve demir parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA