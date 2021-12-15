Tekirdağ'da tapu işlemlerini tamamlayanlara fidan hediye edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tapu işlemlerini tamamlayanlara "Bir İşlem Bir Fidan, Bir Fidan Bir Orman" projesi çerçevesinde fidan verildi.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde, farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje ilgi çekti.

Kapaklı Tapu Müdürlüğünde işlemlerini tamamlayıp tapu senetlerini alan vatandaşlara, Kaymakam Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin tarafından fidan hediye edildi.

Kaymakam Sağır, değişen iklim koşulları ve yakın zamanda meydana gelen yangınlar nedeniyle projenin önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Çetin ise projenin çevre duyarlılığının artırılması amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Sağır ve Çetin, Kapaklı Tapu Müdürü Zafer Kızıl'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.