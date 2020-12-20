Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı

20.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:14
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 14 kişiye para cezası yazıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 14 kişiye para cezası yazıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı caddeler ile Hükümet Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bulundu.

Ekipler, 14 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiğini belirledi. Bu kişilere 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin denetimlerini ilçe genelinde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şevket Çoruh Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Mbaye Diagne Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:15:45. #1.15#
title