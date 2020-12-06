Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları sürüyor

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah 05.00 itibariyle sona erecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin başlattığı denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah 05.00 itibariyle sona erecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin başlattığı denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında hafta sonları da Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

Çorlu'da Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı gibi meydanlarda, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Trafikte seyreden araçları durdurarak araçları trafik yönünden sürücüleri ise hem trafik hem de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalıp kalmadıkları yönünden denetleyen polis ekipleri, işlerinden çıkarak evlerine gittiklerini ya da iş yerlerine gitmek için sokakta olduklarını beyan eden yayaların ise çalışma belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamalardan muaf tutulanların belgelerine bakarak geçişlerine izin veren ekipler sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler için ise tutanak tanzim etti.

Polis ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü denetimler kısıtlama süresince gündüz ve gece olarak devam etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı