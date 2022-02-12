Tekirdağ'da site sakinleri köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla belediyeden şikayetçi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da site sakinleri köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla belediyeden şikayetçi oldu

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da site sakinleri köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla belediyeden şikayetçi oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir site yönetimi kendilerine ait köpeğin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir site yönetimi kendilerine ait köpeğin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesinde belediye ekipleri tarafından bir sitedenin önünden alınan, "Lassi" isimli köpek, site sakinlerinin başvurusu üzerine bir sonraki gün geri verildi.

Ayakta durmakta zorluk çeken köpeği alan site sakinleri, köpeğin ölmesi üzerine polise ve savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Site Yöneticisi Ayşe Yedek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeği 6 ay önce sokakta hasta olarak bulduklarını ve sahiplendiklerini söyledi.

Bir şikayet üzerine belediye ekiplerinin köpeği site içerisinden aldığını savunan Yedek "Durumu öğrenir öğrenmez hemen iletişime geçerek köpeğimizi geri istedik. Uyutulduğunu, bir gün misafir edildikten sonra geri getirebileceklerini söylediler. Bugün köpeği geri aldığımızda, ayakta duramıyordu. Bitkin halde olan Lassi, bir kaç saat içinde öldü" dedi.

Savcılığa giderek şikayetçi olduklarını aktaran Yedek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Site sakinleri ve yönetimi, Lassi'nin cansız bedeni başında uzun süre göz yaşı döktü.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Köpek, Çorlu, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title