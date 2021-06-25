Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADIErgene'de sağanak sonrası taşan derede Barış Önder ile Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ergene'de sağanak sonrası taşan derede Barış Önder ile Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, dere kenarında oynayan çocuklar, sağanak sonrası sele kapılmasıyla birlikte kanalizasyon künk içinde sel sularıyla 500 metre mesafedeki dere yatağına sürüklendi. Polis ekipleri dere yatağı ve künklerin bulunduğu bölgede detaylı incelemede bulundu.

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Çocukların sele kapıldığını gören Doğan Samar, "İki çocuktu, birini çıkarttık. Diğerini sürükledi. Sonra suni teneffüs yaptık, ağzından su geldi ama nabız yoktu. Sonra bir saat sonra diğerini çıkarttık" dedi. Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt ise "Haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca diğeri de suya atladı tahminimce. Kapılan iki çocuğu vatandaşlar kurtarmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun