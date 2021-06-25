Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
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Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADIErgene'de sağanak sonrası taşan derede Barış Önder ile Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ergene'de sağanak sonrası taşan derede Barış Önder ile Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, dere kenarında oynayan çocuklar, sağanak sonrası sele kapılmasıyla birlikte kanalizasyon künk içinde sel sularıyla 500 metre mesafedeki dere yatağına sürüklendi. Polis ekipleri dere yatağı ve künklerin bulunduğu bölgede detaylı incelemede bulundu.

Yaşamını yitiren çocukların yakınları gittikleri Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.'BİRİNİ ÇIKARDIK, DİĞERİ SÜRÜKLENDİ'

Çocukların sele kapıldığını gören Doğan Samar, "İki çocuktu, birini çıkarttık. Diğerini sürükledi. Sonra suni teneffüs yaptık, ağzından su geldi ama nabız yoktu. Sonra bir saat sonra diğerini çıkarttık" dedi. Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt ise "Haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca diğeri de suya atladı tahminimce. Kapılan iki çocuğu vatandaşlar kurtarmış" diye konuştu.


Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK SONRASI DERE TAŞTI: 2 ÇOCUK ÖLDÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK SONRASI DERE TAŞTI: 2 ÇOCUK ÖLDÜ
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