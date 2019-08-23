Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinden Tekirdağ istikametine giden S.S'nin kullandığı 34 EJ 628 plakalı otomobil, Bağlar rampasında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü S.S ile araçtaki A.B. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.