Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Saray İlçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 59 AAZ 442 Plakalı motosikletiyle Büyükyoncalı kavşağından çıkış yapan Ahmet Taşkın'a iddiaya göre Saray istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Ömer Kaan K. İdaresinde ki ışık ihlali yapan 59 PU 092 Plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsü Ahmet Taşkın'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray

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