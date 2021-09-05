Son dakika haberi: Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hoşköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine yangın alanına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Son dakika haberi: Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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