Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir metre uzunluğundaki ölü yavru yunus kıyıya vurdu.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir metre uzunluğundaki ölü yavru yunus kıyıya vurdu.

İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'nde sabah denize girmek için sahile inen Hüseyin Tuğcu kıyıda yaklaşık 1 metre uzunluğunda ölü yavru yunusla karşılaştı. Tuğcu'nn ihbarı üzerine sahile, belediye ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından ölü yunus, sahilden kaldırıldı.Tuğcu, "Sabah yürüyüşe çıktığım da balığı fark ettim. Vurulmuş mu yoksa yaralandı mı bir fikrim yok. Sadece çok üzücü bir durum. Ölüsünü görmek son derece beni üzdü. İnşallah hepimiz bu durumlara dikkat ederiz" dedi.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA