Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Erdinç Can'a ait motosikletin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Erdinç Can'a ait motosikletin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde oturan Erdinç Can'ın evinin önünde kilitli bir şekilde park ettiği 59 TU 724 plakalı motosikletin sabah kalktığında yerinde olmadığını fark etti. Can'ın başvurduğu jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncemelemede 2 kişinin motosikleti çalma anlarının güvenlik kameralarınca kayıt altına alındığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarına, motosikletin yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişinin kilidi kırıp, motosikleti götürdüğü görüldü. Jandarma Çorlu ilçesi istikametine gittiğini belirlediği hırsızları yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: DHA