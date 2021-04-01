Tekirdağ'da makilik alanda yangın
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Tekirdağ'da makilik alanda yangın

Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da makilik alanda yangın

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin sardığı 250 dönümlük alan zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin sardığı 250 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy ile Çengelli mahalleleri arasındaki Bozuk baltalık mevkisinde çıktı. İddiaya göre, E.Y, kendisine ait 5 dönümlük zeytin bahçesindeki otları bir araya toplayıp temizlemek için ateşe verdi. Zeytin bahçesindeki alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Makilik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, orman itfaiyesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki mahallelerden iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi.Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 dönümlük alanda etkili olan yangında makilik alan zarar görürken, gözaltına alınan 1 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ'da makilik alanda yangın
Tekirdağ'da makilik alanda yangın
Tekirdağ'da makilik alanda yangın
Tekirdağ'da makilik alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

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