Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 25 kişiye 86 bin lira ceza verildi
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Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 25 kişiye 86 bin lira ceza verildi

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 25 kişiye 86 bin lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 25 kişiye para cezası verildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 25 kişiye para cezası verildi.

Muratlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kepenekli Mahallesi'nde 25 kişinin piknik yaptığını belirledi. Bu kişilere toplam 86 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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