TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Sabah saatlerinde ilçenin üzerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü sabah saatlerinde ilçede gökyüzünü kapladı. Adeta gökyüzünü istila eden kargalar, bir süre ilçenin semalarında gezinirken, gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şehrin gökyüzünde dolaşan karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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