Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti - Haberler
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Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Sabah saatlerinde ilçenin üzerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü sabah saatlerinde ilçede gökyüzünü kapladı. Adeta gökyüzünü istila eden kargalar, bir süre ilçenin semalarında gezinirken, gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şehrin gökyüzünde dolaşan karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

İhlas Haber Ajansı / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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