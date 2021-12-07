Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı - Haberler
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Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ merkezde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Korku filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı ilde vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Tekirdağ sahili yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti. Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

GÖRÜNTÜLER KORKU FİLMİ SAHNELERİNİ ARATMADI

Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı.

Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu.

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı

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