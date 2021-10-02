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Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sobadan çıktığı belirtilen yangında 2 kardeşe ait 2 ev, kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sobadan çıktığı belirtilen yangında 2 kardeşe ait 2 ev, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Nihat Melek (55), hastanede tedaviye alındı.

Malkara'nın kırsal Deveci Mahallesi'nde Ali Melek'e ait evde, iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar, çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede ağabeyi Nihat Melek'in yandaki evine sıçradı. Yangını fark eden mahalleli, kova ve hortumlar ile müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Alevler, ihbarla gelen ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Evler ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Nihat Melek, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da kardeşlerin evleri yandı - Haberler
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