Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
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Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı

12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:09
Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı

Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişi yaralandı.

Çanakkale'den İstanbul'a giden Muhammed Ç. idaresindeki 06 CHM 471 plakalı kamyon, Camiatik Mahallesi D-110 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alp Keten'e (27) çarptı.

Kazada yaralanan Keten, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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