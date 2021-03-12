Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:09
Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişi yaralandı.
Çanakkale'den İstanbul'a giden Muhammed Ç. idaresindeki 06 CHM 471 plakalı kamyon, Camiatik Mahallesi D-110 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alp Keten'e (27) çarptı.
Kazada yaralanan Keten, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral