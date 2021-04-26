Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Furkan Tezcan (30) yönetimindeki 34 RB 8850 plakalı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde, Mustafa Dal (27) idaresindeki 61 K 15530 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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