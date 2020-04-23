Tekirdağ'da kafası teneke kutuya sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
23.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:19
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Aydınevler Mahallesi'nde kafası teneke kutuya sıkışmış köpeği gören mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.
Hayrabolu Belediyesi veteriner hekimi Ahmet Saygılı ve beraberindeki ekip, köpeğin başını sıkıştığı teneke kutudan çıkardı.
Saygılı, AA muhabirine, köpeğin gerekli tedavisini yapacaklarını söyledi.
Mahalle sakinleri köpeği kurtaran ekibe teşekkür etti.
Kaynak: AA